Italia – Arabia Saudita quali sono le aziende protagoniste degli accordi miliardari

“Tra intese governative e quelle con enti pubblici privati, si viaggia intorno ai 10 miliardi di euro, è l’inizio di una fase nuova”.leCosì la premier Giorgia Meloni, come vi abbiamo raccontato ieri, a margine della visita che l’ha tenuta impegnata per alcuni giorni in. La presidente del Consiglio oggi è invece in Bahrein, “Paese molto impegnato sulle materie del dialogo interreligioso”.La portatasta tenendo banco in queste ore in, maledella rivoluzione in? Due di esseFincantieri, uno dei principali complessi cantieristici al mondo, e Gewiss, multinazionalena del settore elettrotecnico. “occasioni – ha spiegato Meloni – che ci consentono di lavorare per risultati concreti per l’, abbiamo elevato la nostra collaborazione al partenariato strategico”.