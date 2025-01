Thesocialpost.it - Il sacerdote e la mamma: auto travolge segnaletica e si schianta contro paracarro

Grave incidente stradale sull’strada A30, al km 38 in direzione Sarno – Salerno. Un’mobile guidata da un, con la madre anziana a fianco, ha perso illlondo lastradale sulla carreggiata e terminando la corsaildi delimitazione.I vigili del fuoco del distaccamento di Sarno, immediatamente allertati, si sono trovati di fronte a uno scenario complesso. Entrambi gli occupanti del veicolo erano rimasti incastrati nell’abitacolo, rendendo necessarie operazioni prolungate e delicate per estrarli.I due feriti, originari di Ferrandina (MT) ma residenti in provincia di Arezzo, sono stati affidati alle cure del 118. Le loro condizioni sono gravi, con particolare preoccupazione per la madre del, un’anziana donna che ha riportato lesioni significative.