Game-experience.it - Hogwarts Legacy riceve il supporto ufficiale alle mod su PC

Leggi su Game-experience.it

, uno dei giochi più venduti degli ultimi anni con oltre 30 milioni di copie distribuite, si aggiorna con una novità attesissima dai giocatori su PC: ilmod. A partire dal 30 gennaio 2025, un aggiornamento gratuito permetterà ai giocatori di cercare, scaricare e attivare le mod direttamente dal menu principale del gioco, eliminando la necessità di ricorrere a siti esterni o a metodi di installazione complessi.Come leggiamo su Insider Gaming, le mod saranno gestite attraverso CurseForge, una piattaforma che garantirà facilità d’uso e sicurezza per i contenuti. Per accedere a questa nuova funzione, basterà aggiornare il gioco e collegare il proprio account Steam o Epic Games Store a un account Warner Bros. Games.L’Creator Kit, scaricabile gratuitamente dall’Epic Games Store, permetterà ai creatori di sviluppare mod personalizzate, dsemplici modifiche estetiche come nuovi stili di capelli e abiti fino a contenuti più ambiziosi come dungeon e missioni inedite.