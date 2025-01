Romadailynews.it - Giubileo: carovana di 500 camminatori su tre itinerari storici a Roma con arrivo a San Pietro

Unadi oltre 500ha attraversato oggi i tre principalidella Capitale: la Francigena Nord con partenza dalla stazione Monte Mario, la Francigena Sud, con partenza da via di Torricola, e il Cammino di San Francesco, con partenza da piazza Sempione: l’iniziativa si e’ svolta nell’ambito della terza domenica ecologica che l’assessorato all’Ambiente diha voluto dedicare alla valorizzazione dei cammini giubilari che portano a. Tutti isi sono incontrati a piazza Pia per varcare insieme nel pomeriggio la Porta Santa della basilica di San. Per la riqualificazione dei camminisono stati stanziati 3 milioni di fondi giubilari per consentire ai pellegrini che si sposteranno a piedi o in bicicletta di effettuare passeggiate tematiche, sono previsti anche progetti per il coinvolgimento di persone con disabilita’ e iniziative di formazione per le scuole.