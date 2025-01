.com - Giovanni Allevi annuncia quattro live nell’estate 2025, i biglietti

speciali concerti evento con pianoforte e orchestra, i, compositore pianista di fama mondiale, ma anche direttore d’orchestra, scrittore, filosofo, è celebrato per la sua capacità di intrecciare tecnica virtuosistica, ispirazione filosofica e una profonda sensibilità umana. Dopo la lunga lontananza dal palcoscenico a causa di una grave malattia, è tornato a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri con un tour internazionale di pianoforte solo, interamente andato sold out in prevendita fino alla primavera del; un forte segnale del suo legame con un amplissimo pubblico che lo ha atteso e continuamente supportato, celebrando ogni concerto come un grande abbraccio.Per festeggiare questa tanto attesa rinascita, il M°tornerà, a condividere la sua emozionante arte inspeciali concerti evento con pianoforte e orchestra: Musica dall’Anima – Special Events, che si renderanno protagonisti di altrettante magiche serate in luoghi di riconosciuta bellezza della sua amata Italia.