Gaza migliaia di sfollati palestinesi tornano nel nord della Striscia

Lo Stato ebraico ha iniziato a consentire aidi tornare nella zonadi, pesantemente distrutta, per la prima volta in oltre un anno di guerra. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Hamas “libererà giovedì Arbel Yehud e altri due ostaggi”.cominciano a tornare neldidihanno iniziato a dirigersi versolungo Rasheed Street aper fare ritorno nella parte settentrionale, Lo mostrano i filmati pubblicati dagli account dei social mediae diffusi da Times The Of Israel. L’IDF ha affermato che consentirà ai cittadini didi iniziare a spostarsi nel corridoio di Netzarim a partire dalle 7 del mattino.Mediariferiscono che le forze armate israeliane hanno iniziato a ritirarsi da una parte del corridoio Netzarim, nella parte centrale di, in vistariapertura dell’area aichenel