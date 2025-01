Pronosticipremium.com - Fiorentina corsara, Lazio battuta 2-1: Beltran decisivo

Leggi su Pronosticipremium.com

La domenica valida per la 22° giornata di Serie A si è conclusa grazie al consueto posticipo delle 20:45. L’incontro che ha chiuso questo freddo 26 gennaio è stato quello tra, disputatosi in quel dello stadio Olimpico. Una gara estremamente delicata, specialmente per quanto concerne la parte alta della classifica. Il match si è concluso con il risultato di 2-1 per la Viola, che torna quindi sulla retta via dopo un periodo di forma complicato.Primo tempo quasi perfetto da parte dei gigliati, con Adli che porta in vantaggio i suoi all’11’ sull’invito di Gosens. Dopo soli 6 minuti, invece,raddoppia il risultato sfruttando il perfetto cross di Dodò. Nella ripresa il copione non cambia, con i biancocelesti che tentano di tornare in gara con il gol al 91? di Marusic, abile a raccogliere la sponda di Hysaj.