Emergenza sangue, martedì giornata per la donazione a Villa Fiorita

Tempo di lettura: 2 minutiUndicesimastraordinaria per ladeldomani,28 gennaio, presso la Casa di Curadi Capua.Dalle ore 8 alle ore 12, un’autoemoteca, in sinergia con l’Avis Campania, sosterà nel piazzale antistante la clinica capuana per una nuovadi donazioni didi coloro che vorranno aderire all’invito del management e della direzione sanitaria di, da ormai tre anni impegnati in prima linea nel coadiuvare l’azienda sanitaria locale di Terra di Lavoro e fare proprio l’appello lanciato negli ultimi ultimi dal Servizio Trasfusionale (Sit) di Aversa a donare ildurante questa perdurante fase di.Una raccolta mirata ad aiutare le strutture sanitarie che eseguono molti interventi chirurgici e che garantiscono a molti pazienti le terapie salvavita come nei beta talassemici; i donatori che si recheranno presso l’unità mobile, ai quali si consiglia di fare una leggera colazione e bere tanta acqua al fine di evitare che la pressione sanguigna non sia idonea, dopo otterranno le analisi di laboratorio ed il ristoro offerto presso il bar della clinica“Il sistema sanitario locale, al fine di essere autosufficiente in termini didisponibile, ha avviato una collaborazione con le case di cura convenzionate, in primis la nostra che, da ormai due anni, ha dato la propria disponibilità, per organizzare raccolte mirate e invitare i donatori presso l’unità mobile, garantendo loro le analisi di laboratorio ed il ristoro offerto presso il bar della clinica”, dichiara la Direttrice Sanitaria didi Capua, Daniela Percesepe.