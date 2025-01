Gamerbrain.net - Dragon Age The Veilguard: L’ultimo aggiornamento risolve vari problemi

Leggi su Gamerbrain.net

L’5 perAge: The, che dovrebbe esseresecondo quanto affermato,numerose problematiche che affliggevano il gioco, a seguire vi riprotiamo il changelog ufficiale.Age The– Gamerbrain.netNuovoperAge TheLa prima miglioria riguarda le Missioni Secondarie, i giocatori da oggi potranno evitare di affrontare contenuti troppo difficili fin dalle prime fasi dell’avventura.L’numerosi, a seguire la lista completa:Risolto un problema per cui Rook poteva flirtare con Lucanis solo in una specifica conversazione.Corretto un problema nella missione Regrets of The Dread Wolf, che bloccava i progressi a causa di un muro invisibile.Sistemato un bug che impediva di completare un puzzle nell’area di Converged City nei Crossroads.