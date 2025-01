Amica.it - Dal 2000 a oggi il passo è breve e i nuovi modelli imperano in passerella in versione mini

Dando un’occhiata alle sfilate primavera estate 2025 è subito chiaro quale sarà il modello di borsa che dominerà incontrastato. Stiamo parlando della bowling bag. Ovvero di quella forma a bauletto e a doppio manico che assomiglia in maniera inconfondibile alle borse usate dai giocatori di questo sport per trasportare la propria palla e tutto ciò che serve per curarla. Questo accessorio sportivo è infatti riuscito a insinuarsi con disinvoltura sulle passerelle più prestigiose della nuova stagione in arrivo. Prendendo le fattezze di veri e propri oggetti del desiderio ma in, dalle dimensioni ridotte. E con un’allure decisamente più lussuosa. Lanciando una tendenza fortissima che, c’è da scommettere, conquisterà parecchi cuori modaioli.