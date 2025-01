Quotidiano.net - Covid, la Cina respinge le accuse: fuga da laboratorio estremamente improbabile

Pechino, 27 gennaio 2025 - Laha respinto le ricostruzioni secondo cui la pandemia del-19 sarebbe stata originata da un, dopo che l'intelligence statunitense ha dichiarato di ritenere che il virus avesse "un'origine legata alla ricerca" piuttosto che alla trasmissione dagli animali. "La conclusione che sia stata unadied è stata raggiunta dal team congiunto di esperti-Organizzazione mondiale della sanità sulla base delle visite sul campo ai laboratori pertinenti a Wuhan", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. La Cia si è unita all'Fbi e al dipartimento dell'energia ritenendo un incidente dia Wuhan, in, come probabile fonte del virus-19, che ha ucciso più di 1,2 milioni di americani e oltre sette milioni di persone in tutto il mondo.