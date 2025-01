Iltempo.it - Così Rosa Vespa ha nascosto la finta gravidanza al marito Moses. Svelati i trucchi

Per quasi un anno, arrestata per il rapimento della neonata Sofia dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, ha portato avanti una complessa messa in scena per nascondere alChiediebere, la sua falsa. Tra orari studiati ad arte, visite "programmate" nei momenti in cui ilera al lavoro, e persino la scusa di un focolaio Covid nei giorni successivi al "parto" per evitare la sua presenza,ha costruito un piano che ha ammesso di aver ideato "giorno dopo giorno". Davanti al tribunale di Cosenza, la donna ha dichiarato: "Ho agito da sola, mionon sapeva nulla". Questo ha contribuito a chiarire la posizione di, inizialmente fermato, ma poi scarcerato su richiesta del pubblico ministero Bruno Tridico e del suo legale, Gianluca Garritano. Nonostante ciò, l'uomo rimane indagato mentre le indagini continuano.