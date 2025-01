Cinema | Napoli rende omaggio a Elvira Coda Notari la prima regista italiana

Leggi su Ildenaro.it

In occasione dei 150 anni dalla nascita,, la, autrice di oltre 60 lungometraggi e di centinaia di corti e documentari tra il 1910 e il 1930 nella città dove visse e lavorò, sperimentando visioni future, fondando la Dora Film e raccontando l’Italia in America. “150” è promosso e finanziato dal Comune dinell’ambito del progetto Cohousing, ideato e organizzato da Parallelo 41 produzioni con Centro Sperimentale dellatografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Cineteca di Bologna. Il tributo non era mai stato realizzato nella sua completezza e comple opere sopravvissute restaurate e digitalizzate dalla Cineteca Nazionale, e si aprirà la sera del 10 febbraio (ore 20,30), giorno del ‘compleanno’ di, al MultiModernissimo, con un evento pieno di emozioni e sorprese: in cartellone la proiezione di “È piccerella” (1922, 63?),del restauro digitale realizzato nel 2018 da CSC – Cineteca Nazionale con il sostegno di ZDF/ARTE a partire da un duplicato negativo in bianco e nero, stampato nel 1968 da una copia nitrato d’epoca ad oggi non più conservata.