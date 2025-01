Quotidiano.net - Ciclone Deepseek sui mercati: crollano le cripto, Nvidia a picco a Wall Street. Cosa sta succedendo

Roma, 27 gennaio 2025 – L’intelligenza artificiale made in China fa tremare ioccidentali e trascina al ribasso il bitcoin, che torna sotto la soglia psicologica dei 100 mila dollari. Lavaluta registra un calo del 5,35%, scendendo a quota 98.811 dollari. Una frenata che si inserisce in un contesto di forte volatilità per levalute, con Ethereum in calo del 6,9%, Solana e Dogecoin a -9,6% e Binance a -2,4%. Tra i fattori che hanno contribuito a questa dinamica, vi è l’ascesa della startup cinese, che ha rivoluzionato il settore dell’intelligenza artificiale e alimentato timori sulla supremazia tecnologica occidentale, in particolare americana, in questo segmento. Il boom diIl lancio di-R1, il modello AI sviluppato dalla startup cinese High-Flyer Capital Management, società cinese con sede a Hangzhou, ha catalizzato l’attenzione del mondo tecnologico globale.