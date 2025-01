Quotidiano.net - Chi sono gli assaltatori di Capitol Hill liberati da Donald Trump

In Italia non se ne parla abbastanza, ma negli Stati Uniti sì. La liberazione deglidi, tra presidenzialissimi pardon e commutazioni della pena, desta sgomento e preoccupazione. Perché in un colpo soloha liberato i capi di milizie e formazioni estremiste di destra, come Proud Boys e Oath Keepers, e restituito agibilità politica a chi il 6 gennaio 2021 ha attaccato il cuore delle istituzioni statunitensi, aggredendo peraltro 140 agenti di polizia.