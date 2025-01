Laprimapagina.it - Camilla Bianchini: il secondo episodio di “Call Back”, “La fattoria degli animali”, disponibile dal 27 gennaio

Dal 272025 saràsu tutte le piattaforme di streaming digitale la seconda puntata di “”, il podcast fictional italiano prodotto da Blackcandy Produzioni e tratto dall’omonimo romanzo di, edito da Bertoni Editore.In questo“La”, Nina riceve una mail dalla famosa casting director Soldonipertuttitrannecheperte, in cui le viene chiesto di fare da “spalla” per i provini del film “Il Purgatorio delle Gnocche”. Nonostante il lavoro non sia retribuito, Nina decide (suo malgrado) di accettare, sperando che l’esperienza possa rivelarsi utile. Tuttavia, una volta arrivata alla sede dei provini, scopre che il suo compito non sarà dare le battute alle ragazze provinate, bensì portare a spasso l’animale domestico della casting director, “Baby”.