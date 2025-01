Anteprima24.it - Benevento 5, passa la Fortitudo Pomezia: al PalaTedeschi termina 1-3

Tempo di lettura: 3 minutiIl GG Team Wear5 chiude il girone d’andata con una sconfitta. La squadra di Fausto Scarpitti, davanti ad ungremito, cede il passo allache vince 3-1 e stacca il pass per le Final Eight di Coppa Italia.TUTTO IN VENTI MINUTI – Ramon e Xitao fuori: queste le decisioni di mister Scarpitti che si affida al quintetto iniziale formato da Marchesano, Josema, Lolo Suazo, Volonnino ed Arvonio. I giallorossi partono fortissimo: Volonnino scappa in contropiede e viene fermato da Molitierno sul più bello. Alcuni minuti dopo Lolo Suazo colpisce un palo su punizione, complice anche la deviazione dello stesso Molitierno. Scampato il pericolo, laalza il baricentro e macina gioco: Lopes sfiora il vantaggio (4?) e Tiaguinho colpisce la traversa (5?).