Pronosticipremium.com - Vigilia del derby per la Roma Primavera: Falsini difende la vetta

Leggi su Pronosticipremium.com

Non è stato un inizio di 2025 semplice per la, che ha dovuto subire due sconfitte consecutive, entrambe con il punteggio di 2-1, contro Verona e Lecce, costatagli anche l’eliminazione in Coppa Italia. La formazione diha poi saputo però immediatamente rialzarsi infilando tre risultati utili consecutivi, battendo Torino e Cesena e pareggiando con il Monza. L’ultimo successo è stato quello con i bianconeri, in un 5-4 che è stato una vera e propria montagna russa di emozioni.Grazie a questa vittoria laè tornata inalla classifica ed ora dovrà cercare dire questa posizione. Per trovare ulteriore continuità e fiducia, i giovani giallorossi affronteranno la Lazio, in unnel quale si cercherà di ottenere la completa supremazia in città, ribadendo il successo ottenuto all’andata.