Oasport.it - United Rugby Championship, colpaccio Zebre Parma! Battuto l’Ulster a Belfast

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa al Kingspan Stadium dila sfida valevole per la decima giornata dell’e in campo sono scesi i padroni di casa dele le. Sfida durissima per la franchigia federale contro i nordirlandesi a caccia di punti pesanti per rientrare in zona playoff. Ecco come è andata.Buona partenza delle, che nei primi minuti mettono in difficoltà, che si salva solo grazie a un in avanti degli ospiti che ferma l’azione. Si rendono pericolosi i nordirlandesi, conquistano una punizione piazzabile, decidono però di andare in touche, ma il calcio è fuori misura ed esce oltre la linea di meta, salvando le. Insistono i padroni di casa, conquistano questa volta una touche sui 5 metri, assediano la linea di meta ospite, ma ledifendono benissimo e non concedono punti.