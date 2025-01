Bergamonews.it - Si è spenta a 92 anni Mimma Gavazzeni, madre dell’ex sindaco di Bergamo Gori

Si èsabato sera 25 gennaio, ladell’europarlamentare eemerito diGiorgio. Aveva 92.Aveva perso il marito Alberto nell’agosto del 2020, ma intorno a lei è sempre rimasta stretta tutta la sua famiglia, i tre figli, Giorgio, Andrea e Marco, e anche i tanti nipoti che le hanno voluto bene fino all’ultimo.La salma è stata composta nella casa del commiato di via San Bernardino 139, che sarà aperta alle visite domenica e per tutta la giornata di lunedì.I funerali si terranno martedì 28 gennaio alle 10.30 nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, a pochi passi dalla casa di via Borfuro dove laviveva.