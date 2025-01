Tg24.sky.it - Sciopero treni fino alle 21 di domenica 26, senza fasce di garanzia. Diverse cancellazioni

È in corso lonazionale del settore ferroviario e del trasporto merci su rotaia. Nelle principali stazioni ferroviarie (Roma Termini, Milano Centrale e Napoli Centrale) sono diversi icancellati sin dprime ore del mattino. L'astensione proclamata da Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro, coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs),talia,talia Tper e Trenord, ma con durata differente a seconda delle sigle sindacali. Per i lavoratori aderenti a Sgb e Cub Trasporti lo stop proclamato è di 24 ore: è iniziato21 di sabato 25 gennaio e dura20:59 di26 gennaio. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle sale circolazione, macchinisti, capitreno e addetti alla manutenzione ferroviaria. Per gli aderenti iscritti a Usb Lavoro l’agitazione di 8 ore si conclude4:59 di26.