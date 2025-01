Oasport.it - Sci freestyle, Kingsbury e Laffont implacabili nelle dual moguls a Waterville

(USA) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di. Il canadese Mikaelha ribadito ancora una volta la propria enorme caratura agonistica, sconfiggendo l’australiano Matt Graham nell’atto conclusivo. Il nordamericano ha replicato il successo ottenuto ierie ha conquistato la quarta affermazione stagionale: sono ormai passati più di 14 anni dalla sua prima gioia nel massimo circuito internazionale itinerante per l’uomo capace di vincere i Mondiali innel 2019, 2021, 2023. Il podio è stato completato dallo svedese Filip Gravenfors, che nella small finals ha regolato il giapponese Ikuma Horishima.Mikaelsi è portato in testa alla classifica dicon 132 punti contro i 125 del francese Benjamin Cavet (oggi quinto), i 120 di Graham e Gravenfors.