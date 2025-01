Sci, Alex Vinatzer secondo nello slalom di Kitzbühel

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 gen. (askanews) – Capolavoro di. L’azzurro, undicesimo dopo la prima manche, si supera nella seconda prova e terminadi(Austria): è il miglior risultato della sua carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il venticinquenne altoatesino, bronzo mondiale nel 2023, firma il tempo di 1:41.58: meglio di lui solo il francese Clement Noel, che trionfa in 1:41.49. Completa il podio, terzo, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (1:41.68). Sin quiaveva collezionato nel circuito soltanto due terzi posti, entrambi nel 2020, prima a Madonna di Campiglio e poi a Zagabria (Croazia). Un atleta tricolore non saliva sul podio di unodi Coppa del Mondo dal 2022, quando Giuliano Razzoli finì terzo a Wengen (Svizzera). “Ho tirato fuori il meglio di me: questoposto è bellissimo soprattutto qui adavanti a questo pubblico – le parole dello sciatore azzurro dopo la gara -.