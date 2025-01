Lapresse.it - Scarcerato Ernesto Fazzalari, era secondo latitante più ricercato dopo Messina Denaro

Leggi su Lapresse.it

Da circa una settimana è statoda Parma ed è andato ai domiciliari perché gravemente malato, il boss 55enne della ‘ndrangheta arrestato a Molochio, in provincia di Reggio Calabria, nel giugno 2016, che è stato ilpiùin ItaliaMatteo. La decisione è stata presa – come riferisce il suo legale, avvocato Antonino Napoli di Taurianova – dal Tribunale di Sorveglianza di Bolognaun travagliato percorso fatto anche di appelli dei Radicali e di Nessuno Tocchi Caino.Il provvedimento dei giudici della libertà è stato preso una decina di giorni fa in un’udienza in cui sono confluite un’istanza presentata dal difensore e i due rinvii della Corte di Cassazione che aveva annullato le ordinanze di rigetto del differimento pena o concessione dei domiciliari presentate disposte dai tribunali di sorveglianza de L’Aquila (quando era detenuto in Abruzzo) e Reggio Emilia.