Scalata Mps, le ripercussioni. ‘Nessuno scossone in Toscana, l’occupazione è al sicuro’

Siena, 26 gennaio 2025 – “L’offerta di Mps su Mediobanca in termini disui dipendenti? L’impatto sarà pari a zero”. E’ unanime il giudizio dei sindacati di categoria, che nella giornata di venerdì hanno partecipato all’incontro, in cui l’amministratore delegato della banca, Luigi Lovaglio, ha annunciato loro: “Il Monte dei Paschi da oggi smette di essere una preda”. Per quanto riguarda la, non ci sarebbero scossoni all’orizzonte: gli sportelli del Monte nella regione sono 286 contro i soli 4 di Mediobanca (3 a Firenze e uno a Pistoia), mentre per quanto riguarda il numero di dipendenti, in Italia sono 16.500, di cui circa 4mila ine meno di 3mila nella sola provincia di Siena. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Viviana Lumini, Fabi Siena, non ha dubbi: “Innon siamo minimamente toccati dall’operazione.