Ritiro Djokovic, tifosi a pezzi: l'annuncio è arrivato davvero

, è deciso:sconvolge il popolo del tennis.Un’ora e venti minuti. Tanto è durata la semifinale di Novak, che pur avendo disputato un solo set contro l’avversario tedesco Sascha Zverev ha dato tutto ciò che aveva sul cemento azzurro di Melbourne. Si è spinto più in là che poteva, salvo poi rendersi conto, evidentemente, che stava chiedendo troppo al suo corpo.(AnsaFoto) – Ilveggente.itDa qui, come noto, la decisione di ritirarsi e di lasciare al nativo di Berlino la possibilità di accedere alla finale degli Australian Open. Resta la consapevolezza, comunque, che l’ex numero 1 del mondo abbia lasciato la terra dei canguri da campione, giocando fino a che ce l’ha fatta e battendosi come un toro. Se non fosse stato per il problema alla gamba sinistra, insorto durante il faccia a faccia con Carlos Alcaraz, la geografia del tabellone sarebbe stata – forse – ben diversa.