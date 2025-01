Iltempo.it - “Questo Pd non è all'altezza di essere il pilastro del centrosinistra”, chi sgancia la bomba

Enrico Morando, co-fondatore del Pd, viceministro all'Economia e finanze nei governi Renzi e Gentiloni, è la "mente" di LibertàEguale, l'area dei riformisti del Pd – qualcuno anche esterno – che si è riunita la settimana scorsa a Orvieto, dando il via a una serie di prese di posizioni forti verso la leadership di Elly Schlein. Come quella espressa da Dario Franceschini venerdì, che ha aperto uno squarcio nel Pd. È trascorso qualche giorno dall'appuntamento di LibertàEguale a Orvieto, e non invano. Sembra che anzi quell'incontro abbia suonato una sveglia, abbia scosso dal torpore il Pd. «Direi di sì. Siamo riusciti, mi sembra, a riproporre il tema della credibilità di governo del. Il Pd ha realizzato un recupero di consensi elettorali, rispetto alle ultime politiche. Bene. Ma rispetto alla stagione in cui sembravano potercitre poli, con i 5 Stelle nel mezzo, dopo le Europee siamo tornati nettamente ai soli due poli.