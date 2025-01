Lanazione.it - Pistoiese, Ravenna ti è fatale: 1-0 per i giallorossi

, 26 gennaio 2025 – Dopo cinque vittorie consecutive, lacade nella sfida diretta al: 1-0 per ial “Bruno Benelli”, nella quarta giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Con questo risultato, la squadra arancione torna a -8 dalle tre prime della classe (Forlì, Tau e48) ed è raggiunta a quota 40 dal Lentigione. Una sconfitta pesante, a 13 turni dal termine della stagione regolare, per chi ha ambizioni di primato. Sul piano del gioco, i pistoiesi avrebbero meritato il pari: hanno creato alcune situazioni pericolose, facendo più dei romagnoli. Certo, non sono stati buoni finalizzatori, mentre ilha saputo sfruttare l’episodio. Gara equilibrata. Al 24’ i padroni di casa passano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Biagi raccoglie il pallone al limite dell’area e scocca un destro di controbalzo che si insacca all’incrocio dei pali.