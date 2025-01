Ilrestodelcarlino.it - Occhio a Nardò, vietato sbagliare. Baioni: "Fare massima attenzione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giacomo, il vice di Leka, annunciando lo scontro di oggi pomeriggio contro, parla di una partita dove bisognaperché la formazione pugliese è in crescita. Sul fronte opposto e cioè quello di, il morale è a. terra perché non solo la formazione è penultima in classifica ma proprio prima della partenza per Pesaro ha perso anche uno dei suoi giocatori più importanti: la guardia di colore Aristide Mouaha. Edevea meno anche del suo play Woodson. Insomma questo pomeriggio – palle a due alle 18 – non è proprio che scenda sul parquet il dream team per affrontare una Vuelle che sta marciando con il vento in poppa. Ma giustamente come avvertivapartite nella carta facili possono diventare pericolose se vengono prese sottogamba. Insomma oggi pomeriggio se uno parte per ballare la Pizzica al palasport, poi magari si ritrova all’interno di un match molto più duro e spigoloso di quello che appariva alla vigilia.