Thesocialpost.it - Neve e pioggia in arrivo sull’Italia: ondata di maltempo, ecco in quali regioni

Leggi su Thesocialpost.it

Ancoranelle prossime ore: è infatti previsto l’di tantae nevicate in buona parte delledel nostro Paese. Una situazione di allarme che, per fortuna, sarà comunque meno grave rispetto a quanto sta accadendo in altre zone d’Europa, con la Gran Bretagna devastata in queste ore dal passaggio di una vera e propria tempesta.Lo scacchiere europeo dunque continua a rimanere diviso in due. Da una parte, l’area centrale e soprattutto quella Nordoccidentale, in un contesto meteorologico turbolento e a tratti tempestoso a causa del transito di alcuni profondi vortici ciclonici responsabili di forti venti e di un intensoche stanno colpendo in il distretto centrale e settentrionale. E dall’altra parte un Mediterraneo con atmosfera più tranquilla grazie anche a una timida influenza dell’anticiclone africano, che interessa in particolare ledel Sud e parte del Centro Italia.