Ilrestodelcarlino.it - Montiano ringrazia il ’gemello’ benefattore

Ieri mattina nella sala consiliare del comune diè stata accolta in forma ufficiale una delegazione di otto persone del comune di Pomaretto, guidata dal sindaco Danilo Breusa. Pomaretto è un comune di 969 abitanti in provincia di Torino sulle Alpi del Piemonte. In occasione della tragica alluvione del maggio 2023 l’amministrazione comunale di Pomaretto ha chiamato il sindaco diFabio Molari dando la disponibilità a raccogliere fondi per inviare un supporto economico per ripristinare le frane. Ha detto il sindaco Molari: "E’ un incontro tra piccoli comuni che non significa non essere importanti e facciamo parte di quella ricchezza straordinaria che è l’Italia. Ringrazio il sindaco Danilo Breusa e ricordo quando mi chiamò e mi disse che cercava un piccolo comune da aiutare.