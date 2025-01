Lanazione.it - Maxi blitz contro la mala movida. Controlli e segnalazioni per droga

Leggi su Lanazione.it

Giro di vite alla notte del centro storico della città della Rocca. E’ scattato ildei carabinieri della compagnia di San Miniatolache imperversa in città e che da tempo è al centro delle polemiche dei residenti con l’amministrazione comunale e, più volte, è stata anche terreno di spolitico. In azione i militari dell’Arma delle stazioni di San Miniato, Ponte a Egola, Castelfranco e Peccioli, con il supporto del Nas di Livorno che, la scorsa notte, hanno fatto irruzione nel "cuore" di San Miniato, in una serata in cui c’erano in strada alcune centinaia di giovani. Il servizio straordinario – viene spiegato – ha visto un’attenta verifica di diverse aree, con particolare attenzione agli esercizi pubblici. Tre locali sono stati sottoposti allo, e uno di questi è stato sanzionato con una multa di circa 2.