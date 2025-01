Ilfogliettone.it - Maria De Filippi, altro che carriera televisiva: da ragazza sognava di fare questo lavoro | Incredibile ma vero

La “Regina” Mida della televisione italiana poteva prendere tutta un’altra strada nella sua vita. Sliding doors decisive per lei.Deè una delle personalità più note e apprezzate della televisione italiana. La sua prima esperienza nel settore televisivo risale alla fine degli anni ’80, quando lavorò come autrice per alcuni programmi, iniziando a costruire la suadietro le quinte.Ilsuccesso perDearriva negli anni ’90, con la conduzione di programmi che diventano veri e propri fenomeni di massa. Il suo esordio come conduttrice avviene con “Amici diDe“, un talent show che ha dato visibilità a numerosi giovani artisti, e che continua ad avere un enorme seguito anche dopo più di vent’anni.Oltre ad “Amici”, la Deha condotto una serie di altri programmi di successo, tra cui “C’è posta per te“, dove ha saputo conquistare il pubblico con storie emozionanti e un approccio empatico verso i protagonisti.