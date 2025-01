Lunghe file a IKEA Porta di Roma | svuota tutto a prezzi stracciati per rinnovo negozio

Leggi su Funweek.it

L’inaugurazione della svendita straordinaria didiha superato ogni aspettativa. Alle 11 del 25 gennaio numerosini si sono riversati nello store per approfittare degli sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti.Il successo di questa iniziativa è stato evidente fin da subito. Armadi, letti, divani e cucine sono andati a ruba, conche si sono formate davanti ai reparti più gettonati. In particolare, gli armadi (anche quelli con le ante colorate non sempre facili da abbinare) e i letti con i materassi inclusi sono stati tra i prodotti più ricercati.Nonostante l’affluenza record, l’organizzazione dell’evento è stata impeccabile. Il personaleha gestito la situazione con professionalità, garantendo un’esperienza di acquisto piacevole e senza intoppi.