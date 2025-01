Quifinanza.it - L’Ops Mps su Mediobanca piace al governo che punta a contare di più nel risiko bancario

IlMeloni ha un’interesse diretto nell’operazione Mps-, sia di tipo economico che politico. I potenziali vantaggi daldi Monte dei Paschi di Siena sucomportano guadagni e implicazioni strategiche per l’esecutivo. Il, tramite il Tesoro, è infatti il principale azionista di Mps.Innanzitutto, un nuovo grande polo, centrato sull’asse Mps-, rafforzerebbe la competitività italiana nel settore, aiuterebbe a preservare posti di lavoro e porterebbe a un ampliamento dell’offerta di servizi finanziari.Ma la maggiore competitività del sistemaitaliano è solo uno degli aspetti cari al.Questione d’immagineL’offerta pubblica di scambio volontaria per acquisire il 100% delle azioni diè valutata in totale 13,3 miliardi di euro, interamente in azioni.