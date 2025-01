Tvplay.it - L’infortunio cambia tutto, il Milan stravolge di nuovo il mercato

Ilpensa dire ancora qualcosa in questo finale di, specie dopo un infortunio che sembra aver modificato le priorità in casa rossoneraSergio Conceiçao è stato chiaro con la società e non vuole perdere l’occasione di giocarsi da protagonista la seconda parte di stagione. Servono altri acquisti dopo Walker e sopratsi va verso unmento di priorità su alcune operazioni in uscita., ildiil(TvPlay – ANSA) Puòre in un batter d’occhio ildelin questi giorni. La parte finale della finestra di gennaio può riservare delle sorprese importanti per Sergio Conceiçao, che ha già concordato con la società quelli che sono i profili da inserire in rosa. L’arrivo di Walker sarà utilissimo, specie dopodi Emerson Royal, che rischia di saltare due mesi per un problema muscolare serio.