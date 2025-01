Juventusnews24.com - Lecce Inter 0-4: partita senza storia al Via del Mare, poker dei nerazzurri che restano in scia al Napoli

di Redazione JuventusNews240-4: decisive le reti di Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi. Ecco come è andata la sfida del Via deltra Giampaolo e Inzaghi, il tabellinoE' terminato da poco il match delle ore 18 di questa domenica di Serie A: la sfida traed, valida per la ventiduesima giornata di campionato, è terminata con il punteggio di 4 a 0 a favore della formazione nerazzurra.A decidere il match sono le reti di Frattesi e Lautaro Martinez nel primo tempo e di Dumfries e Taremi, su rigore, nella ripresa. Vittoria importanti per gli uomini di Inzaghi cheinale si portano a +13 dalla Juventus.