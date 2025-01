Le accuse di abusi mai provate il gelo allo stadio | perché Zverev è stato contestato dopo la sconfitta agli Australian Open – Il video

Leggi su Open.online

Era una domenica già difficilissima, quella di Alexander. Sconfitto senz’appello da Jannik Sinner, il tennista tedesco s’è visto sfumare il trofeo degli, ennesimo Slam mancato in finale. A match terminatonon ha trattenuto la frustrazione e le lacrime, tanto che èlo Sinner ad avvicinarsi per consolarlo, abbracciandolo. «So cosa si prova, penso siamolto duro per lui, ho provato a incoraggiarlo ma so che non è facile in questi momenti», ha detto il campione altoatesino. Rimesse appena insieme le forze, però,pocoha dovuto affrontare un altro imprevisto. Prima che aprisse bocca per parlare alla premiazione (da secondo), dspalti del palazzetto di Melbourne si è levata alta la voce di una donna: «L’Australia crede a Olya e Brenda!», ha urlato per tre volte di fila l’omonima contestatrice.