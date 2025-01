Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini, super festa per il compleanno della sorella

Ravenna, 26 gennaio 2025 - Aria diin casa: ieriha pubblicato un post con gli auguri diper laSilvia e poi il videoin allegria e musica. Silviaha compiuto ieri 25 gennaio 48 anni, è laminorecantante romagnola. "My sister’s BDay", ha scritto ieripubblicando due bellissime foto assieme alla. Alcuni fermo immagine dal video pubblicato dasu Instagram in occasione delSilvia Missing Credit Un video die tanti messaggi Poi il video in allegria tra parenti e amici per spegnere le candeline assieme a Silvia. Sotto il post ci sono anche numerosi messaggi dei fan. Tra i commenti c'è anche un messaggio di Levante: "Stupende, stelle", ha scritto la cantante.