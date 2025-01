Formiche.net - La sinistra è in crisi perché non si fa le domande giuste. Scrive Cazzola

A me non piace strumentalizzare le parole che una persona (magari con un orientamento diverso dal mio) pronuncia in diretta televisiva. A volte, è il ritmo dei dibattiti in quelle fumerie d’oppio che sono divenuti i talk show a non consentire ai partecipanti di cercare e pronunciare la parola e la frase giusta, tanto che finiscono per esprimere un’opinione “politicamente scorretta”. Il fatto è che in questi casi quello che emerge è l’effettivo pensiero dell’interlocutore sul tema specifico in discussione.Io seguo raramente le performance politiche televisive; mi capita però di non alzarmi nel momento in cui termina il telegiornale e di fermarmi a vedere per qualche minuto le rubriche che seguono. Qualche sera mi ha incuriosito la conduzione di 8 e mezzo da parte di Giovanni Floris in sostituzione della titolare della rubrica, indisposta.