Laverita.info - Il genocidio dimenticato in Sudan

Leggi su Laverita.info

La situazione incontinua a deteriorarsi, con la guerra civile che si avvicina al secondo anniversario a metà aprile. Nonostante ciò, e benché più di 150.000 persone siano state uccise, 11 milioni diesi siano stati costretti a lasciare le loro case e altri 26 milioni vivano in condizioni di grave insicurezza alimentare, il conflitto è rimasto in secondo piano, oscurato dall'attenzione concentrata su Gaza e la guerra in Ucraina.