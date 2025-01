Amica.it - Giorgia con “La cura per me” a Sanremo 2025: «È un viaggio sentimentale»

(askanews) – È una delle favorite e la sua voce è una promessa di successo, ma, che è in gara acon Laper me, spiega che non era assolutamente nei suoi piani di partecipare quest’anno al Festival.«per me significa tante cose, significa appuntamenti con la vita, significa paure, tante ansie, perché comunque è un palco che ti mette veramente alla prova, non importa quante volte ci vai, lo fai, ma è sempre una prova, come se fosse la prima volta. Ma è anche quest’anno, ricordi, anniversari, vi so che sono i trent’anni di Come saprei, e comunque adesso quando arrivo lì su quel palco sento l’eco della voce di Pippo Baudo, comunque i miei ricordi sono belli, sono dei ricordi luminosi che quindi entrano di pari passo con l’ansia del momento. Ma questonon era proprio previsto per niente, anche perché io vengo da un anno pieno, stavo lavorando sulle canzoni nuove, sono arrivate canzoni, stavo provinando, scrivendo, facendo, poi è arrivata questaper me che ha quasi richiesto un palco come quello di