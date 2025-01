Anteprima24.it - Genea Lanzara e Cologne impattano alla Palestra Palumbo

Tempo di lettura: 3 minutiTerzo risultato utile consecutivo per lanel girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver. Dopo i successi ai danni di Belluno e Campus Italia, i rossoblu guidati dal tandem Russo-Fiorillo conquistano un punto prezioso controdinanzi al pubblico amico dellaCaporale.Ilè giunto in terra campana forte del prezioso apporto di Marko Knezevic, appena lo scorso anno premiato come miglior straniero della Serie A Gold, al contrario i salernitani sono scesi in campo privi di Arena, Avallone e del lungodegente Milano Carlo. Ciò nonostante, laha dimostrato di avere grinta, cuore e carattere, non ha perso il bandolo della matassa con lo scorrere dei minuti, recuperando il gap nei confronti dei lombardi ed impattando ad otto secondi dal termine sul 27-27 finale.