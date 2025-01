Thesocialpost.it - Fidanzati trovati morti, uno accanto all’altra: la scoperta, cosa ha provocato la tragedia

Avevano comprato alla vigilia di Natale due bottiglie di limoncello fatto in casa da un ristorante locale che però sarebbero risultate “contaminate”. Con tutta probabilità sarebbe questa la causa della morte di Greta Marie Otteson, 33enne social media manager britannica, e del fidanzato Arno Els Quinton, 36 anni,senza vita nella loro villa di vacanza ad Hoi An, nella provincia centrale di Quang Nam, in Vietnam, nel giorno di Santo Stefano. Un mistero che potrebbe essere presto risolto in maniera definitiva, dopo settimane di indagini e ipotesi investigative.Leggi anche:Mosca: “Trump inganna il mondo, ma non la Russia”. Ma Lukashenko apre alla paceLa polizia vietnamita, dopo settimane di indagini, ha confermato che i decessi sono state causati con molta probabilità da avvelenamento da metanolo, che si ritiene collegato al limoncello consumato dalla coppia.