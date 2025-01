Spettacolo.periodicodaily.com - Festival di Sanremo 2025, Novità e Sorprese

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Ildi, che quest’anno festeggia la sua 75ª edizione, si svolgerà dal 11 al 15 febbraio, portando con sé, ritorni emozionanti e un’avventura musicale da non perdere. Andiamo a scoprire quali sono leintrodotte dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti e leche riserverà al pubblico in trepidante attesa., Tutto quello che Devi SapereIldi, che quest’anno celebra la sua 75ª edizione, è pronto a tornare dall’11 al 15 febbraiocon una serie di, ritorni emozionanti e una nuova avventura musicale che non vediamo l’ora di vivere. Ogni anno, milioni di telespettatori si sintonizzano per vivere la magia di un evento che non è solo un concorso musicale, ma un vero e proprio fenomeno culturale capace di unire tutto il pubblico appassionato in una sola emozione collettiva.