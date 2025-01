Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Estesa La Champions Weekend League Del 24 Gennaio Ecco Il Nuovo Termine Delle Finali

Leggi su Fifaultimateteam.it

Ledelladella popolare modalità Ultimate Team di EA FC 25 sono state estese di 24 ore. La comunicazione è arrivata dalla software house canadese dopo che nella giornata di oggi si sono riscontrati dei problemi di connettività con i server per diverse ore.Ildella competizione in questione è previsto per le ore 9:00 di Mercoledi 29. “A causa di un problema di connettività riscontrato oggi, abbiamo deciso di estendere ledella UTdi 24 ore. Il programma modificato con questa estensione non sarà visibile immediatamene in game.”, questo il messaggio divulgato dalla software house canadese.La UTLegaue è una modalità multigiocatore online in cui giocatori di Ultimate Team su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC competono per aggiudicarsi fantastici premi.