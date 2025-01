Lanazione.it - Dove è finito lo Zio Coso. La stagione Off a teatro

Leggi su Lanazione.it

Parte oggi laOff in programma la domenica pomeriggio alPietro Aretino. Un cartellone dedicato alla Generazione Z che si affianca allaserale delPetrarca e che proseguirà fino al 13 aprile. Aldi via Bicchieraia arriva il meglio delle produzioni indipendenti selezionate da Officine della Cultura in scena la domenica pomeriggio alle 17.30. Il cartellone dedicato all’incontro trae nuove generazioni partirà oggi con "lo Zio" di Lst, liberamente ispirato al romanzo di Alessandro Schwed. La vicenda, adattata e diretta da Manfredi Rutelli, è quella del viaggiatore Melik ed il veterinario Oscar Rugyo – Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan – che si incrociano in uno scompartimento del treno che sta portando Melik in Ungheria alla ricerca delle sue radici e di suo zio, recentemente scomparso.