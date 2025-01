Anteprima24.it - Distributori automatici ancora nel mirino, colpita una lavanderia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in città, in via dei Mulini presso un distributore automatico. E’ accaduto questa notte in unaautomatica. I malviventi, dopo essere penetrati all’interno, hanno rubato monete dal distributore automatico del caffe. Il danno è in corso di quantificazione. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato per avviare le indagini e per i rilievi del caso.(foto repertorio)L'articolonelunaproviene da Anteprima24.it.