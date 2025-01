Bergamonews.it - Covid, la Cia cambia idea: “Fuga dal laboratorio di Wuhan la causa più probabile”

Il-19 sarebbe fuoriuscito adi un errore in uncinese. Dopo l’Fbi anche la Cia – principale agenzia di spionaggio americana – conferma che l’ipotesi più plausibile per spiegare lo scoppio della pandemia sia legata all’incidente di. Ma nel documento ufficiale, rilasciato dall’agenzia sabato 25 gennaio, i condizionali sono d’obbligo. Anche perché, specifica più volte, “le valutazioni in futuro potrebberore”, come riporta il Wall Street Journal.Il dibattito sull’origine del coronavirus che ormai cinque anni fa mise in ginocchio il mondo intero (con la provincia di Bergamo tra le più colpite in tutto il globo) continua. “La Cia valuta che un’origine della pandemia-19 legata alla ricerca insia piùdi un’origine naturale”. Ma la certezza è lontana: l’agenzia stessa ammette di avere un “basso livello di fiducia” su ciò che sta affermando e la collaborazione da parte di Pechino sull’argomento è inesistente.