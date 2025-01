Romadailynews.it - Cina: progressi nell’IA contrastano politica di soppressione USA

Il recente rapido sviluppo dell’industria dell’intelligenza artificiale (IA) in, in particolare nella tecnologia dei modelli linguistici di grandi dimensioni, ha significativamente contrastato ladidegli Stati Uniti, secondo quanto affermato da osservatori del settore. Nel giorno di apertura dell’Incontro annuale 2025 del World Economic Forum (WEF), la startup cinese dell’IA DeepSeek ha presentato il suo ultimo modello open-source, DeepSeek-R1, che ha raggiunto un’importante svolta tecnologica: l’uso di metodi di deep learning puri per consentire all’IA di sviluppare spontaneamente capacita’ di ragionamento. In compiti come matematica, programmazione e ragionamento in linguaggio naturale, le prestazioni di questo modello sono comparabili a quelle dei principali modelli di giganti del settore come OpenAI, secondo DeepSeek.